Wegen Fingerbrüchen: Blink182 sagt erste Konzerttermine ab!

Das war doch vorhersehbar! Blink182 wollte nach über zehn Jahren in diesem Monat eigentlich wieder eine Welt-Tournee starten. Doch ihr Drummer Travis Barker (47) hatte sich im Februar gleich zweimal den Finger gebrochen und wurde deswegen am Dienstag operiert. Viele Fans fragten sich, ob die ersten Konzerte in zwei Wochen dann überhaupt stattfinden können. Jetzt brachte Tom DeLonge (47) traurige Gewissheit – einige Konzerte können nicht stattfinden.

"Ich wollte sagen, dass es mir so leidtut für alle Leute in Südamerika, dass wir nicht da sein können!", postete der Sänger der Band am Mittwoch auf seinem Instagram-Kanal und führte weiter aus: "Das ist etwas, was wir schon so lange machen wollten, [...] doch wir hatten einen dieser verrückten Unfälle, den niemand kommen sah." Nach Travis' Operation sei es die höchste Priorität, dass er wieder gesund werde, bevor irgendwelche Konzerte stattfinden können. Es seien in der Region jedoch Festivals im Jahr 2024 geplant, bei denen sie auftreten werden.

Trotz der Enttäuschung der Fans, scheint auch ein bisschen Ironie in einigen Kommentaren zu stecken. "Man, ein Blink-Fan zu sein, ist echt hart", schrieb ein User. Ein anderer äußerte sich: "Ich weiß nicht, was ich jetzt mit meinem März machen soll."

