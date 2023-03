Nach Lap-Dance-Korb: Chris Brown wirft Handy von Fan weg!

Chris Brown (33) hat es einfach gereicht! Der R&B-Sänger befindet sich momentan auf seiner Under-The-Influence-Tour und reißt dabei eine Konzerthalle nach der anderen ab: Im Netz kursieren unzählige Videos von seiner Show, mit der er sein Publikum begeistert. Bei jedem seiner Auftritte sucht sich der Weltstar eine Dame aus der Menge aus, für die er exklusiv auf der Bühne tanzt. Beim Konzert in Berlin stieß Chris bei der Frau seiner Wahl allerdings auf wenig Interesse, weshalb er kurzerhand ihr Handy wegwarf!

Bevor der Sänger sein Lied "Take You Down" spielte, holte er eine Dame aus dem Publikum zu sich auf die Bühne. Die Auserwählte des Abends zeigte sich allerdings nicht besonders beeindruckt von der Performance des Musikers und warf lieber einen Blick auf ihr Handy. Selbst als Chris ihr das Telefon aus der Hand nahm und umgedreht auf ihren Schoß legte – die Brünette richtete ihre Aufmerksamkeit erneut auf ihr Smartphone. Das schmeckte dem Sänger so gar nicht, schließlich lieferte er ihr eine sexy Performance inklusive Lap-Dance. Um zu zeigen, was er von ihrem Desinteresse hielt, schmiss er ihr Handy zum Schluss einfach von der Bühne. Später stellte er aber in seiner Instagram-Story klar, dass die Unbekannte ihr Telefon wiederbekommen haben soll.

Im Netz feierten Chris' Fans ihn für diese Aktion. "Genau richtig so! Genieß doch mal den Moment", lautete nur einer der vielen Kommentare unter einem YouTube-Video, das diesen Ausschnitt des Konzerts festhält. "Ich war dabei und er sagte ihr bereits am Anfang des Songs, sie solle das Handy weglegen […]. Sie war total respektlos. Es wurde definitiv die falsche Frau ausgesucht. Sie hat das verdient", regte sich ein anderer Zuschauer auf.

Anzeige

Getty Images Chris Brown im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / chrisbrownofficial Chris Brown bei seinem Konzert in Berlin im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Chris Brown im Juni 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de