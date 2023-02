Süß: Chris Browns Sohn Aeko filmt seinen Papa bei Auftritt

Chris Brown (33) bekommt Unterstützung von seinem größten Fan. Bereits im vergangenen Jahr reiste der Sänger für seine "One Of Them Ones"-Tour quer durch die USA. Im August trat er in Boston auf, wo sich eine niedliche Szene abspielte: Am Ende der Show holte er seine Tochter Royalty auf die Bühne. Mit der Achtjährigen auf dem Arm bedankte sich der Sänger bei seinen Fans. Auch bei der aktuellen "Under the Influence"-Tour sorgte eines seiner Kinder jetzt für einen süßen Moment.

Der 33-Jährige hatte bei seinem Konzert am 20. Februar einen ganz besonderen Gast im Publikum. Der dreijährige Sohn des "Forever"-Sängers, Aeko Brown, besuchte den Auftritt und filmte seinen Superstar-Papa beim Auftritt auf der Bühne. Der bezaubernde Moment mit Aeko wurde auf Video festgehalten und in der Instagram-Story seiner Mutter Ammika Harris gepostet. In dem Clip stand Aeko auf einem Stuhl und nahm seinen berühmten Vater mit einem iPhone auf. Der kleine Knirps befand sich in einem Bereich neben der Seitenbühne und hatte so einen perfekten Blick auf Chris, der mit seinen Background-Tänzern auftrat.

Chris hat eine ganz besondere Beziehung zu seinem Sohn, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist und im November 2019 geboren wurde. Aeko lebt bei seiner Mutter in Deutschland, aber der Sänger nimmt sich immer noch Zeit, um seinen Kleinen regelmäßig zu sehen. Zuletzt nahm der "Run It"-Interpret Aeko nach der Grammy-Verleihung 2023 in einem Privatjet mit.

Getty Images Chris Brown, Sänger

Instagram / chrisbrownofficial Chris Browns Sohn filmt ihn bei seinem Auftritt

Instagram / chrisbrownofficial Chris Brown mit seinem Sohn

