Streit eskaliert: Niko Glumac erkannte Gloria nicht wieder

Zwischen Nikola Glumac und seiner Ex Gloria herrscht ein angespanntes Verhältnis. Aktuell sind die Noch-Eheleute bei Prominent getrennt zu sehen und müssen dort versuchen, bestmöglich zusammenzuarbeiten. Doch bereits in der zweiten Folge eskalierte es zwischen den TV-Bekanntheiten und Gloria schrie ihren Ex-Partner beim Interview mehrfach aggressiv an, woraufhin er in Tränen ausbrach. Promiflash verrät Niko nun, wie er den Mega-Zoff erlebt hat.

"Im Interview-Raum ist einfach eine Bombe geplatzt und meine ganze Welt hat sich einfach umgedreht. Es war einfach alles unglaublich viel für mich", gesteht er im Promiflash-Interview ehrlich. Dass seine einstige große Liebe ihn so angeht, konnte Niko gar nicht fassen. An dem Streit hat das Model deshalb auch heute noch zu knabbern: "Ich habe Gloria in dem Moment nicht wiedererkannt. Diesen Moment werde ich nie in meinem Leben vergessen können. Es war schrecklich..."

Doch trotzdem kommt die Eskalation mit seiner Ex für Niko nicht überraschend – schon vor dem "Prominent getrennt"-Start machte er sich viele Gedanken um das Auf und Ab mit Gloria, da ja auch abseits der Show sehr oft die Fetzen fliegen. "Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Angst gemacht. Ich habe mir vor meinem Einzug in die Villa Sorgen gemacht, ob wir wieder streiten werden oder nicht", berichtet der gebürtige Serbe Promiflash.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de