Tour-Ende: Kiss verkündet den Ort ihrer Abschlusskonzerte

Jetzt verkündete die Band Kiss, in welcher Stadt sie ihre letzten Tour-Konzerte spielt! Bereits seit fast fünf Jahrzehnten existiert die Hard-Rock-Gruppe und begeistert ihre Fans mit außergewöhnlichen Bühnenauftritten. Im Jahr 2019 begannen sie ihre weltweite "The End of the Road"-Tour – diese musste pandemiebedingt jedoch unterbrochen werden. Im April wird die Tournee jetzt aber endlich fortgesetzt. Und die Abschlusskonzerte von Kiss spielen in einer ganz besonderen Stadt.

In ihrer Pressemitteilung verkündete die vierköpfige Band, dass sie ihre letzten beiden Konzerte im Dezember in New York spielen werden. "Es wird ein Privileg und eine Ehre sein, die Tournee im Madison Square Garden zu beenden, zehn Blocks und 50 Jahre von dort entfernt, wo wir angefangen haben", begründete die Gruppe ihre Entscheidung, das Ende der Tour auf diese Stadt zu legen. Sie wollen hiermit ihre "Wurzel" ehren.

Doch das Ende der Tour soll nicht gleich das Ende von Kiss bedeuten – für einzelne Konzerte oder Festivals seien sie offen, erklärte Gene Simmons (73) im Rahmen des Statements weiter. Und wann genau sich die Herrschaften zur Ruhe setzten wollen, wissen sie auch noch nicht: "Es ist wie beim Malen eines Bildes, wenn jemand fragt 'Wann ist es fertig?' Man ist mittendrin, man weiß es nicht."

Getty Images Tommy Thayer, Paul Stanley, Eric Singer und Gene Simmons, 2018

Getty Images KISS im Oktober 2015

Getty Images Tommy Thayer, Paul Stanley, Gene Simmons, und Eric Singer

