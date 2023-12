Nach 50 Jahren: Darum gibt Rockband Kiss das letzte Konzert!

Kiss macht Schluss mit der Bühne! Ihre ersten Abschiedskonzerte spielten die Rocker bereits im Jahr 2019. Der "End of the Road"-Tour kam jedoch Corona in die Quere und schließlich hängten sie einfach noch ein paar Termine hinten dran. Am Samstagabend ist es nun soweit: Die Erfolgsband rund um Gene Simmons (74) spielt nach 50 Jahren Erfolg das letzte Konzert. Das ist der Grund für den Abschied von Kiss!

Auslöser für ihr Ausscheiden aus dem Showbusiness sei vorallem der prägnante Look der Band – die extravaganten Bühnenkostüme bringen scheinbar einiges auf die Waage. "Wenn wir in Turnschuhen und Jeans auf der Bühne stehen würden, könnten wir auch mit 90 noch spielen", erklärt Gitarrist Paul Stanley im Interview mit Rolling Stone. Nun trägt die Band ein letztes Mal das berühmte Make-up auf und betritt die Bühne im Madison Square Garden in New York City.

Aber gibt es vielleicht doch noch einen Hoffnungsschimmer für die Fans? Bereits vor über zwanzig Jahren hatte die Band eine Abschlusstournee absolviert. Der Abschied wr ihnen dann wohl doch zu schwergefallen: Nach ihrem offiziell letzten Auftritt im Jahr 2000 hatten sie kurze Zeit später in veränderter Besetzung einfach weitergespielt. Gene verrät jetzt: "Es wird der letzte Kiss-Auftritt im Make-up."

Getty Images Paul Stanley und Gene Simmons von Kiss im Juni 2021

Getty Images KISS im Oktober 2015

Getty Images Tommy Thayer, Paul Stanley, Eric Singer und Gene Simmons, 2018

