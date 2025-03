Vittoria Ceretti will nicht als "Leos Freundin" bekannt sein

Vittoria Ceretti (26) hat klargestellt, dass sie es nicht schätzt, lediglich auf ihre Beziehung zu Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (50) reduziert zu werden. "Es ist nervig", sagte sie im Interview mit der Vogue France, als sie darauf angesprochen wurde, als "Leonardo DiCaprios Freundin" betitelt zu werden. In dem Gespräch redete Vittoria auch über ihre Liebe zu dem Schauspieler und hielt fest, dass zwischen ihnen trotz seines Starruhms keine Eifersucht herrscht. Zu ihrem ersten Treffen in Mailand wollte sie zwar keine Details preisgeben, betonte aber: "Wenn man wahrhaft liebt, gibt es keinen Grund für Unsicherheiten."

Darüber hinaus verriet Vittoria, dass sie mittlerweile ein enges Verhältnis zu Leonardos Familie, insbesondere zu seiner Mutter Irmelin Indenbirken, aufgebaut hat. Beim Stöbern in alten Familienfotos seien viele Erinnerungen wach geworden. "Ich habe mich als Kind nie für Puppen interessiert, sondern lieber mit den Spielzeugautos meines Bruders gespielt", erzählte Vittoria. Ihre Worte lassen erkennen, dass sie in der Beziehung auf eine liebevolle und familiäre Basis setzt – und das, obwohl Leonardo, dem immer wieder eine Vorliebe für jüngere Frauen nachgesagt wird, in den vergangenen Jahren oft die Klatschspalten dominierte.

Seit Sommer 2023 ist Vittoria an Leonardos Seite – doch klirrende Eifersucht oder Drama sucht man bei dem Paar vergeblich. Die 26-Jährige, die bereits auf über ein Jahrzehnt Erfahrung in der schnelllebigen Modewelt blickt, sagte einmal, dass sie durch ihren Job "älter als ihre Jahre" wirke. Nach ihrer Scheidung von DJ Matteo Milleri scheint sie nun in Leonardo einen Partner auf Augenhöhe gefunden zu haben. Der Schauspieler, dessen frühere Beziehungen mit Frauen wie Gisele Bündchen (44) und Camila Morrone (27) Schlagzeilen machten, hebt sich offenbar bei Vittoria von alten Mustern ab. Ihr Wunsch nach Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zeigt aber, dass sie sich keinesfalls nur über ihre Beziehung definieren lässt.

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio mit Vittoria Ceretti und ihrer Familie in London

Getty Images Vittoria Ceretti bei der Met Gala 2024

