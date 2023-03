Aus diesem Grund benutzt Billie Eilish kein Social Media

Sie hat die Nase voll! Schon seitdem sie elf Jahre alt ist, schreibt Popstar Billie Eilish (21) ihre eigenen Songs. Ihren Durchbruch hatte die Singer-Songwriterin 2016 mit dem Hit "Ocean Eyes" geschafft. Danach nahm die Karriere der jungen Musikerin richtig Fahrt auf. Auf eine Sache verzichtet die Kalifornierin jedoch: die sozialen Medien. Aus diesem Grund hält sich Billie von Social Media fern!

"Ich schaue es mir nicht mehr an. Ich habe das alles von meinem Telefon gelöscht", stellte die 21-Jährige im Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" klar. Das habe jedoch ganz besondere Gründe. Billie hasse es nämlich, sich selbst zu sehen! Dies sei jedoch nicht der einzige Auslöser für die Entscheidung der "Bad Guy"-Interpretin gewesen. Sie möge es zudem nicht, wie leichtgläubig das Netz einen mache. "Alles, was ich im Internet lese, glaube ich. Ich weiß, dass das dumm ist und ich das nicht tun sollte, denn ich habe Beweise dafür, dass nicht alles wahr ist. Fast nichts davon ist wahr", führte die Grammy-Gewinnerin aus.

Billie hatte sich in der Vergangenheit bereits oft zu der schwierigen Beziehung zu ihrem Körper geäußert. "Während meiner Teenager-Jahre habe ich mich selbst gehasst", hatte die Sängerin in einem Interview mit der Vogue eröffnet. "Ich musste mich damit abfinden, dass mein Körper zu mir gehört und er nicht gegen mich ist", hatte sie schließlich festgestellt.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Anzeige

Getty Images Billie Eilish im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Billie Eilish im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de