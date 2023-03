Christian Polanc fällt bei "Let's Dance" aus: Er springt ein

In der diesjährigen Staffel von Let's Dance schwingen Christian Polanc (44) und Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) gemeinsam das Tanzbein. Nun zog sich der Profi jedoch eine schmerzhafte Entzündung im Fuß zu und muss in der kommenden Show aussetzen! Für Ersatz ist jedoch bereits gesorgt. Wie RTL verkündet, wird Alexandru Ionel (28) für den Tanztrainer einspringen! Der kann es nach seinem Ausscheiden vergangenen Freitag gar nicht fassen, dass er wieder auf die Tanzfläche darf. Was Alexandru zu seinem Comeback zu sagen hat, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

