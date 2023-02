Erster "Let's Dance"-Exit: Dieser Star war nicht gut genug

Für diesen Star ist das Abenteuer Let's Dance bereits nach zwei Shows zu Ende! Heute war es so weit: Die zweite Liveshow der Tanzsendung stand an. Unter anderem Fan-Liebling Anna Ermakova (22) und ihr Partner Valentin Lusin (36) legten einen heißen Tango aufs Parkett. Die beiden hatten in der ersten Show die Wildcard bekommen und waren somit vor einem Exit geschützt. Für ein anderes Tanzpaar hat es hingegen dieses Mal nicht gereicht...

Julia Beautx (23) und Zsolt Sándor Cseke (35), Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) sowie Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) durften direkt in die nächste Runde. Am Ende mussten Mimi Kraus und Mariia Maksina, Alex Mariah Peter (25) und Alexandru Ionel sowie Younes Zarou (25) und Malika Dzumaev zittern. Für den Handballer und seine Partnerin hat es schließlich doch gereicht – ebenso für den YouTuber und seine Tänzerin. Die ehemalige GNTM-Siegerin ist somit bereits in der zweiten Folge ausgeschieden! Dabei hatte sie mit ihren 13 Jury-Punkten bei Weitem nicht die schlechteste Bewertung des Abends. Aber den Zuschauern hat ihr Cha Cha Cha zu "Finally" wohl einfach nicht so gut gefallen.

Julia Beautx musste sich heute gar keine Sorgen machen! Beim Auftakt von "Let's Dance" hatte sie etwas versagt und wurde Letzte. Umso besser lief für die YouTuberin nun die zweite Show: "So schlecht, wie das letzte Woche war, so anders war das heute. Du hast Standing Ovations bekommen, die hätten schon viel früher aufstehen müssen, das war um Längen besser als letztes Mal", lobte Juror Joachim Llambi (58) ihren langsamen Walzer zu “Don’t Speak”.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

