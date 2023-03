Coole Pärchenbilder von Sophie Imelmann und Jossy Luzayadio!

Sophie Imelmann (26) und Jossy Luzayadio wollen ihre Liebe nicht mehr verstecken! Die beiden Schauspieler haben sich am Set der Daily-Soap Köln 50667 kennengelernt – und schließlich verliebt. Obwohl die schöne Influencerin die Serie inzwischen verlassen musste, sieht sie ihren Ex-Kollegen fast täglich, da sie heute ein Paar sind. Mittlerweile zeigen die beiden Turteltauben sich auch stolz zusammen: Sophie veröffentlichte jetzt ein paar süße Pärchenbilder mit Jossy!

Via Instagram teilte die Schönheit zwei gemeinsame Fotos mit ihrem Schatz – übrigens die allerersten auf ihrem Kanal. Sophie und Jossy posieren hier Arm in Arm bei einem Konzert. Besonders niedlich: Die beiden Hotties tragen mit ihren Leder-Ensembles in Rot-Schwarz einen Partner-Look! Dass die zwei ein wirklich hübsches Paar abgeben, ist auch ihren Fans und Freunden nicht entgangen: "Ihr Schönen!", jubelte Ex-"Köln 50667"-Kollegin Diana Schneider. "Ihr seht so toll zusammen aus! Und so glücklich!", freute sich eine andere Followerin.

In ihrer Instagram-Story hatte die 26-Jährige im Februar einen Teil ihrer Kennenlerngeschichte erzählt: "Und dann, in meinen letzten Drehwochen, kamst du… Danke, dass du nie damit aufgehört hast, um mich zu kämpfen. Am Anfang konnte ich dich nicht ausstehen, jetzt bin ich verrückt nach dir." Heute weiß Sophie: "Das Beste kommt zum Schluss."

Anzeige

Instagram / sophieimelmann Jossy Luzayadio und Sophie Imelmann

Anzeige

Instagram / sophieimelmann Jossy Luzayadio und Sophie Imelmann, "Köln 50667"-Stars

Anzeige

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de