Datet Leonardo DiCaprio jetzt das Model Rose Bertram (28)?

Wie steht es um Leonardo DiCaprios (48) Liebesleben? Ende August letzten Jahres trennten sich der Schauspieler und seine damalige Freundin Camila Morrone (25). Daraufhin spekulierten Fans, ob sich der Hollywoodstar grundsätzlich weigere, Frauen zu daten, die älter sind als 25 Jahre. Daraufhin soll der "Inception"-Darsteller mit Model Gigi Hadid (27) angebandelt haben. Doch auch daraus hat sich keine Beziehung entwickelt. Jetzt befeuerte Leo die Gerüchte, mit einem anderen Model was am laufen zu haben!

Leo wurde am Mittwochabend beim Verlassen eines Restaurants in Paris gesichtet. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, war der Filmstar ganz in Schwarz gekleidet und trug eine Cap. Das Pikante: Der 48-Jährige betrat das Restaurant dem Newsportal zufolge mit dem Model Rose Bertram (28). Nur wenige Minuten, nachdem Leo aus dem Lokal ging, soll auch Rose das Restaurant verlassen haben. Die Beauty ist gebürtig aus Belgien und 28 Jahre alt. Sie hat eine fünfjährige Tochter.

Wie Daily Mail berichtet, soll Leo ganz und gar nicht erfreut darüber sein, dass er in der Öffentlichkeit als jemand wahrgenommen wird, der nur sehr junge Frauen datet. Angeblich möchte er dieses Image ablegen und in Zukunft reifere Beziehungen führen.

Anzeige

Instagram / rose_bertram Rose Bertram

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Instagram / rose_bertram Rose Bertram, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de