Offiziell: SelfieSandra moderiert "Make Love, Fake Love"

Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra (25), übernimmt als neue Moderatorin die vierte Staffel der beliebten RTL+-Show Make Love, Fake Love. Diese Neuigkeit wurde von der 25-Jährigen selbst während ihres Auftritts im Finale der aktuellen Let's Dance-Staffel bekannt gegeben, bei der sie mit ihren Leistungen bis ins Halbfinale beeindruckte. Die Show, in der Singles zwischen Romantik und Täuschung navigieren, erhält damit ein neues Gesicht. Sandra zeigte sich begeistert von der Herausforderung und schwärmte gegenüber Daniel Hartwich (46): "Ja, ich kann es jetzt ja sagen, ich bin nämlich die neue Moderatorin von 'Make Love, Fake Love'. Ich freue mich unglaublich auf die Zeit, in zwei Wochen geht's los. Da steige ich in den Flieger und werde ein wenig moderieren."

In einer offiziellen Pressemitteilung von RTL+ lobt die TV-Producerin des Senders, Inga Leschke, die YouTuberin in den höchsten Tönen. In einem Statement heißt es: "Sandra Safiulov hat bereits bewiesen, welch vielseitige und erfolgreiche Entertainerin sie ist. [...] Umso schöner, dass sie diese Energie und Authentizität nun als neue Moderatorin von 'Make Love, Fake Love' einbringt." Ferner lautet es zudem: "Wir freuen uns sehr auf ihre Impulse, ihren Humor und ihre ganz eigene Handschrift im Format."

Vor SelfieSandra war Janin Ullmann (43) Moderatorin der Datingshow. Sie wird Fans nun durch ein anderes Format begleiten. Die RTL-Producerin merkt an: "Ein herzliches Dankeschön geht an Janin Ullmann, die 'Make Love, Fake Love' in den vergangenen Staffeln mitgeprägt hat. Umso mehr freuen wir uns, sie schon bald bei Temptation Island wiederzusehen." Welche Single-Lady nach Karina Wagners (29) turbulenter Zeit jetzt die neue Protagonistin der kommenden vierten Staffel wird, ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra in der dritten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

Anzeige