Selten: Vittoria verrät Details über Liebe mit Leo DiCaprio

Leonardo DiCaprio (50) und Vittoria Ceretti (26), die seit Sommer 2023 ein Paar sind, scheinen glücklicher denn je. Das Model, das kürzlich ein aufsehenerregendes Fotoshooting für das Modemagazin Vogue France absolvierte, sprach dabei selten offen über ihre Beziehung zu dem Oscar-Preisträger. Die beiden hatten sich einst in Mailand kennengelernt, Details zu ihrem ersten Treffen hält Vittoria jedoch lieber privat. Was sie allerdings verriet: Eifersucht spiele in ihrer Beziehung keine Rolle: "Das ist etwas, das man lernt. Wenn das, was man erlebt, echt ist, wenn man weiß, dass man sich liebt, dann gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein", erklärte sie im Interview. Liebe schütze und gebe Vertrauen. Außerdem verstehe sich die Italienerin obendrein auch noch gut mit Leonardos Familie, insbesondere mit seiner Mutter Irmelin Indenbirken.

Die Beziehung der beiden, die bald in einer Hochzeit gipfeln könnte, sorgte von Beginn an für Schlagzeilen, nicht zuletzt wegen des Altersunterschieds: Leonardo wurde oft dafür kritisiert, Beziehungen meist nur mit Frauen unter 25 Jahren einzugehen. Mit Vittoria scheint er dieses Muster gebrochen zu haben, da die beiden auch jetzt, nach ihrem 26. Geburtstag, eine starke Verbindung pflegen. Ihre Liebe scheint auch durch Vittorias reiche Lebenserfahrung geprägt, die sie sich in ihrer inzwischen ein Jahrzehnt währenden Karriere als Model angeeignet hat. Sie gab zu, sich oft älter zu fühlen, als sie ist: "Manchmal vergesse ich, dass ich erst 26 bin." In ihrer vorherigen Ehe war sie mit dem DJ Matteo Milleri verheiratet, von dem sie sich jedoch 2023 trennte.

Auch Leonardo ist kein Unbekannter, wenn es um berühmte Ex-Freundinnen geht. Liaisons zu Frauen wie Gisele Bündchen (44), Bar Refaeli (39) oder Camila Morrone (27) füllten in der Vergangenheit die Klatschspalten. Vittoria betonte jedoch, dass sie sich trotz seiner turbulenten Dating-Vergangenheit in der Familie des Schauspielers gut aufgehoben fühle. Ein besonderer Moment sei für sie das Durchblättern alter Familienfotos mit Leonardos Mutter gewesen. Dabei erinnerte sie sich mit einem Lächeln daran, wie sie sich als Kind immer als Hexe oder Clown verkleidete. "Ich habe nie mit Barbies gespielt, lieber mit den Autos meines Bruders", erzählte sie. Gemeinsame Erinnerungen wie diese zu schaffen, kann in vielen Beziehungen ein wesentlicher Teil eines soliden Fundaments sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen und Leonardo DiCaprio, 2003 in Los Angeles

Anzeige Anzeige