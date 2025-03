Wird Leonardo DiCaprio seine Vittoria am Gardasee heiraten?

Vielleicht läuten bei Leonardo DiCaprio (50) und Vittoria Ceretti (26) bald die Hochzeitsglocken. Offiziell ist über eine mögliche Verlobung des Schauspielers und seiner Freundin nichts bekannt. Das italienische Wochenmagazin Oggi berichtet allerdings, die beiden seien bereits auf der Suche nach der perfekten Location für ihre Hochzeit. Ein Favorit für die romantische Zeremonie soll ein prachtvolles Anwesen am Gardasee sein – der ehemalige Wohnsitz des Dichterfürsten Gabriele D'Annunzio, der heute als Museum fungiert.

Erst kürzlich besuchten Leonardo und Vittoria gemeinsam Brescia, die Heimat des Models. Dort besichtigten sie zunächst die mittelalterliche Burg der Stadt, fuhren weiter zum Gardasee und schauten sich dort verschiedene Locations genauer an. Stets dabei waren die Mütter der beiden Turteltauben, Irmelin Indenbirken und Francesca Lazzari. Dass es sich bei dem Trip nicht um eine Sightseeingtour, sondern um eine geheime Hochzeitsmission gehandelt hat, ist also durchaus vorstellbar.

Was gegen eine mögliche Hochzeit von Leo und Vittoria spricht, sind einige Insider-Stimmen. Laut einer Quelle von Page Six verspüre der Oscar-Preisträger keinerlei Bedürfnis, sich so fest zu binden. Die beiden daten sich seit Sommer 2023 und scheinen aktuell sehr glücklich zu sein. "Er ist froh über den aktuellen Stand der Dinge und darüber, in welcher Situation sich beide befinden", betonte der Informant Anfang des Jahres und ergänzte: "Er liebt es, Zeit mit Vittoria zu verbringen, aber er kann sich nicht vorstellen, ein Ehemann zu sein."

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Spread Pictures/MEGA Vittoria Ceretti und Leonardo DiCaprio im Urlaub auf St. Barts, Dezember 2024

