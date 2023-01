Nach Geburt: Ashley Greene lernt ihren Körper wieder lieben!

Ashley Greene (35) kommt mit ihrem Körper wieder ins Reine. Die US-amerikanische Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Alice Cullen in Twilight zu einem internationalen Star. Ihre große Liebe fand sie in dem TV-Star Paul Khoury, den sie im Jahr 2018 heiratete. Am 16. September 2022 verkündete sie, dass ihre Tochter Kingsley Rainn Khoury auf die Welt gekommen ist. Seitdem fühlte sie sich in ihrem Körper aber wohl nicht mehr wirklich wohl. Doch jetzt verkündete Ashley, dass sie ihre eigene Haut wieder lieben lernt.

Auf Instagram teilte die Schönheit eine Bildreihe, in der sie sich an einem Fitness-Gerät ablichten ließ. "Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals stolzer auf meinen Körper und alles, was er für mich getan hat, gewesen zu sein", schrieb sie zu den Aufnahmen. Derzeit würde sie jeden Tag trainieren und es würde sie frustrieren, dass sie für ihre Workouts so viel Motivation benötigen würde. "Ich glaube nicht, dass mein Körper jemals ganz derselbe sein wird und ich lerne das zu akzeptieren", führte die 35-Jährige weiter aus.

Bereits nach der Geburt ihrer Tochter entschied sich Ashley dazu, ihr Baby auch auf Social-Media zu zeigen. Ende des vergangenen Jahres zeigte sie sich auf Instagram mit ihrer kleinen Familie auf einem Foto, auf dem sie und ihr Mann mit Kingsley breit in die Kamera grinsen.

Instagram / ashleygreene Schauspielerin Ashley Greene mit ihrer Tochter

Instagram / ashleygreene Ashley Greene, Schauspielerin

Instagram / ashleygreene Ashley Greene mit Tochter Kinsgley und Paul Khoury, 2022

