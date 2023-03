Kann nicht alleine sein: Iris Klein will sich blitzverlieben

Das Single-Leben ist nichts für Iris Klein (55)! Ihr Ehe-Drama hatte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) in den vergangenen Wochen im Netz dokumentiert. Sie warf ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (55) vor, dass er sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen hat. Letztendlich gingen die beiden tatsächlich nach 20 gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Damit ist Iris nun erstmals solo unterwegs – und will das am liebsten direkt wieder ändern!

In ihrer Instagram-Story räumte die 55-Jährige offen ein, wie ungern sie auf sich gestellt ist: "Es war immer jemand bei mir. Ich war eigentlich noch nie alleine, außer als ich Kind war. Vielleicht bin ich deshalb ein bisschen traurig, jetzt wieder alleine zu sein." Diesen Umstand würde sie gerne direkt wieder ändern: "Ich muss mir einen Mann suchen. Vielleicht kann ich mich ja blitzverlieben. Vielleicht gibt es da draußen ja jemanden. Andere schaffen das ja auch, sich innerhalb von drei Tagen zu verlieben", merkte Iris an.

In ihrem Postfach trudeln sogar schon zahlreiche Angebote ein. Schon vor wenigen Tagen hatte Iris ihrer Instagram-Community berichtet, dass Männer und auch Frauen ihr schreiben. "Ja, vielleicht. Warum nicht mit einer Frau?", hatte sich die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin amüsiert.

Peter und Iris Klein

Iris Klein im Februar 2023

Iris Klein im Oktober 2022

