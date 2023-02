Nach dem Ehe-Aus: Iris Klein will mit Peter befreundet sein

Iris Klein (55) blickt jetzt ganz optimistisch in die Zukunft! Vor wenigen Wochen scheiterte ihre Ehe zu Peter (55) nach rund 20 Jahren Beziehung: Ihr Mann hatte sich am Rande des Dschungelcamps in Yvonne Woelke (41) verliebt. Darauf folgte eine öffentliche Schlammschlacht, in der auch viele intime Details ausgepackt wurden. Mittlerweile hat die TV-Bekanntheit ihr Verhalten aber reflektiert und sich entschuldigt. Und Iris will sogar an einem freundschaftlichen Verhältnis zu Peter arbeiten!

"Wir können miteinander reden und können vielleicht auch so was wie Freunde werden und uns dann treffen", berichtet sie auf Instagram über das Verhältnis zu Peter nach der Entschuldigung. Schließlich müssten die beiden auch in Kontakt miteinander treten und sich normal verhalten können, weil es noch viel zu erledigen und planen gebe: "20 Jahre sind ja nicht einfach so auszulöschen von heute auf morgen", erklärt Iris. Sie sei jetzt einfach dankbar für die gemeinsam verbrachte Zeit.

Sogar in Sachen neuer Liebe scheint Iris frischen Mut gefasst zu haben. Nach dem dramatischen Ehe-Aus hatte sie erklärt, den Glauben an die Liebe nun völlig verloren zu haben – doch nun schlägt sie wieder andere Töne an. "Vielleicht habe auch ich das Glück, dass ich mich irgendwann neu verlieben werde, wer weiß", zeigt sie sich positiv.

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein, September 2020

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Februar 2023

