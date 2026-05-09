"Nicht dumm": Iris Katzenberger macht Legasthenie öffentlich

Reality-TV-Bekanntheit Iris Katzenberger (58) zeigt sich auf Instagram ungewohnt persönlich: In einer aktuellen Fragerunde will ein Fan wissen, wie intelligent sie sich selbst einschätzt. Die ehemalige Dschungelcamperin reagiert offen und spricht dabei erstmals über ihre Legasthenie. In ihrer Story erklärt Iris, dass eine Lese-Rechtschreib-Schwäche für sie nichts mit fehlender Intelligenz zu tun habe. Damit macht sie deutlich, wie sie mit dem Thema umgeht – und sendet ihren Followern eine klare Botschaft.

Konkret schreibt Iris in ihrer Antwort: "Na ja, sagen wir's mal so... Auch wenn ich Legasthenikerin bin, bin ich nicht dumm." Anschließend geht sie auch auf ihren schulischen Werdegang ein: "Auch wenn ich nur die Realschule besucht habe, so weiß ich trotzdem genug, um gut leben zu können, und ich habe sogar mein gespartes Geld bei der Scheidung geteilt!", betont sie weiter. Dazu setzt die Sommerhaus-Bekanntheit den englischen Hashtag "Nobody is perfect".

Iris wurde vor allem durch ihre Reality-TV-Auftritte und als Mutter von TV-Star Daniela Katzenberger (39) bekannt. Zuletzt sorgte die 58-Jährige jedoch besonders mit der Trennung von Stefan Braun sowie ihrem Dauerzoff mit Ex-Mann Peter Klein (59) für Schlagzeilen. Nachdem Peters Trennung von Yvonne Woelke (46) öffentlich geworden war, konnte sich Iris einen Seitenhieb gegen das Ex-Paar nicht verkneifen: "Darf eigentlich eine betrogene Ehefrau so was wie Schadenfreude haben? Frage für einen Freund", schrieb sie auf Instagram.

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Imago Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Iris Klein bei der Dschungelparty 2026 von Julian F. M. Stoeckel

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Imago Iris Katzenberger bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn