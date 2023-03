Nach Tod ihres Bruders: Hayden Panettiere erstmals gesichtet

Hayden Panettiere (33) lässt sich nach dem schweren Schicksalsschlag erstmals sehen. Am 20. Februar musste die Schauspielerin schlimme Nachrichten verkraften: Ihr Bruder Jansen Panettiere (✝28) ist verstorben. Seine Familie bestätigte, dass er Komplikationen mit seinem Herzen gehabt hatte, was als offizielle Todesursache erklärt wurde. Nach seinem Tod zog sich die Ex-Frau von Wladimir Klitschko (46) aus der Öffentlichkeit zurück. Doch jetzt wurde Hayden gesichtet!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, trafen Paparazzi auf dem Flughafen von Los Angeles auf die 33-Jährige. Hayden schien sich Berichten zufolge auf der Abreise zu befinden – um welches Ziel es sich dabei handelte, ist unklar. Vom Gesicht der "Nashville"-Darstellerin waren keinerlei Emotionen abzulesen.

Allerdings hatten sie und ihre Eltern eine rührende Erklärung abgegeben. "Jansens Herz konnte man in seinen Augen sehen, seinen Charme in seinem strahlenden, einnehmenden Lächeln, seine Seele in seinen meisterhaften und aufschlussreichen Gemälden und die Lebensfreude in seinem trockenen Witz", hieß es in dem Statement, das von ABC News veröffentlicht wurde.

