Rebel Wilson wird 43: So süß gratuliert ihre Verlobte Ramona

Rebel Wilson (43) wird gefeiert. Die Schauspielerin und Ramona Agruma gaben im Juni 2022 ihre Beziehung bekannt. Seitdem ist einiges passiert: Im vergangenen November sind die beiden per Leihmutterschaft Eltern einer kleinen Tochter geworden. Ihr Familienglück wollen die beiden schon bald mit einer Hochzeit besiegeln – vor wenigen Tagen verlobten sie sich im Disneyland. Doch erst einmal wird Rebels 43. Geburtstag zelebriert und Ramona widmete ihrer Liebsten zu diesem Anlass einen süßen Post.

Auf Instagram teilte die Modedesignerin ein Foto von sich und ihrer Liebsten: Die Aufnahme ist in ihrem Italien-Urlaub im vergangenen Sommer entstanden. Das Bild zeigt, wie die Turteltauben Hand in Hand eine Piazza entlang flanieren. Die Schauspielerin träg dabei ein gelbes Kleid mit Muster, während ihre Liebste sich für einen schwarzen, lockeren Anzug mit einem weißen Top entschieden hatte. "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe", gratulierte Ramona ihrer Verlobten unter dem Schnappschuss.

Rebel hegt bereits einen großen Wunsch: Sie möchte ihrer Ramona Gerüchten zufolge an einem ausgefallenen Ort das Jawort geben. "Sie denken wirklich darüber nach, im Disneyland zu heiraten", plauderte ein Insider gegenüber MailOnline aus. "Rebel hat das Gefühl, sie lebe in einem wahren Märchen", merkte die Quelle an.

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson im Disneyland im Februar 2023

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma, Verlobte von Rebel Wilson

Getty Images Rebel Wilson bei den AACTA Awards 2022

