Schritt für Schritt: Samira Klampfl stillt ihre Tochter ab

Samira Klampfl (29) will das Abstillen angehen. Im Mai vergangenen Jahres sind die Influencerin und ihr Bachelor in Paradise-Partner Serkan Yavuz (29) Eltern einer Tochter geworden. Die kleine Nova Skye Sya wird seit ihrer Geburt gestillt. Anfangs hatte Samira deswegen mit Schmerzen zu kämpfen, doch mit der Zeit haben sich diese gelegt. Trotzdem möchte sie ihrer Tochter die Muttermilch so langsam abgewöhnen.

In ihrer Instagram-Story erzählte die einstige Bachelor-Teilnehmerin, dass Nova von sich aus gar nicht mehr so viel trinke: "Am Tag so ein, zwei Mal und dann braucht sie das Nuckeln zum Einschlafen und dann halt nachts." Rund eine Woche lang sei sie immer gegen 3:30 Uhr aufgewacht, aber weder Samira noch Serkan wussten, warum. "Dann habe ich gedacht: Ok, ich mache ihr mal eine Flasche. Leute, die hat das weggeext", staunte die Bayerin. Danach sei für sie klar gewesen, dass die Zeit fürs Abstillen gekommen sei.

Für Samira sei es jedoch wichtig, nicht radikal damit aufzuhören, ihrer Tochter die Brust zu geben: "Für mich ist das so ein Schritt-für-Schritt-Ding." Die 29-Jährige versuche, der Kleinen zu erklären, dass sie langsam nicht mehr so viel Milch habe und sie deshalb jetzt auf eine neue schöne Gewohnheit umsteigen: "Du trinkst an der Flasche und ich bin da. Wir können kuscheln in der Zeit."

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl mit ihrer Tochter an Silvester 2022

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Influencerin

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de