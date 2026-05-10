Valeas Geburtstag: So verstehen sich Samira und Serkan Yavuz

Samira Yavuz (32) hat kürzlich den zweiten Geburtstag ihrer Tochter Valea (2) gefeiert – und das in ungewöhnlicher Gesellschaft. Denn mit dabei war auch ihr Ex-Partner Serkan Yavuz (33), mit dem die Reality-TV-Bekanntheit schon seit Längerem nicht mehr zusammen ist. In kleiner, familiärer Runde ließen sie den Geburtstag des Mädchens ausklingen. Als ein Fan sie daraufhin in einer Instagram-Fragerunde fragte, wie das gemeinsame Feiern mit Serkan und der Familie so war, gab Samira eine ehrliche Antwort.

"Ganz normal? Ich bin aktuell superfroh, dass wir uns gut verstehen und ich mich wohl damit fühle", schrieb sie in ihrer Social-Media-Story. Dabei blickte sie auch offen auf schwierigere Zeiten zurück: "Es gab auch Zeiten, da haben wir uns gar nicht gepackt und haben aneinander vorbeikommuniziert. Also, alles gut hier." Dass die Situation mit ihrem Ex so entspannt ist, scheint ihr also sichtlich wichtig zu sein – und das nicht ohne Grund.

Vor einer Woche musste Samira sich schon einmal erklären. In ihrem Podcast "Main Character Mode" reagierte sie auf Nachrichten aus der Community. Einige Fans fanden es "ungerecht", dass sie gefühlt häufiger über Nova sprach und Valea zu kurz komme. Samira stellte klar: "Vorneweg, erst einmal: Ich liebe beide Kinder maximal. Das sind beides meine Kinder, und ich könnte nicht ohne die leben." Und sie erklärte auch, warum Nova im Alltag oft präsenter ist: "Dass ich so viel über Nova rede, glaube ich, liegt daran, dass Nova wahrscheinlich in meinem Leben einen viel größeren Auftrag hat."

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea, Oktober 2025