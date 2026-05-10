Karma-Aussage: Samira Yavuz reagiert auf Loriks Trennung

Das Liebes-Aus kam für viele überraschend: Denise Hersing (30) und Lorik Bunjaku (29) sind kein Paar mehr. Denise selbst verkündete die Trennung, nachdem Fremdgehvorwürfe gegen Lorik laut geworden waren. Eine Frau hatte in Sam Dylans (35) Talkshow "Nightfever" behauptet, Lorik habe Denise mit ihr betrogen. Kurz bevor Denise das Beziehungsende offiziell machte, hatte sich bereits Samira Yavuz (32) auf Instagram zu den Vorwürfen geäußert und dabei deutlich gegen das Paar gestichelt. Nun meldete sich die Reality-TV-Bekanntheit erneut zu Wort – diesmal mit einer anderen Botschaft.

Nachdem ein Follower wissen wollte, wie sie zur Trennung steht, reagierte Samira in ihrer Social-Media-Story mit überraschend viel Empathie für Denise. "Ganz ehrlich? Es tut mir echt leid... Für Denise. Ich kann mir ganz gut vorstellen, wie sie sich fühlt, und dass einiges an die Oberfläche gespült wurde über die letzten Tage", erklärte sie. Gleichzeitig appellierte sie an die Öffentlichkeit, Denise den nötigen Freiraum zu lassen: "Aber so wie sie sagt, sie wünscht sich, dass man das mit Respekt behandelt, und sie möchte nicht mehr dazu sagen. Deswegen sollten die ganzen Spekulationen und Gerüchte abflachen, damit sie in Ruhe ihre Gedanken sortieren kann, ohne dass sie Lorik ständig auf allen sozialen Netzwerken sieht."

Vor einer Woche klang Samira aber noch ganz anders. Damals setzte sie in ihrer Instagram-Story eine fiese Spitze gegen Denise und Lorik. Im Hintergrund lief Justin Timberlakes (45) Song "What Goes Around... Comes Around". Dazu sagte sie: "Lieber Lorik, liebe Denise. Dieser Song ist für euch, oder?" Samira erinnerte dabei daran, dass die beiden in ihrem Podcast "Planlos geht der Plan los" über das Fremdgehdrama rund um sie und Serkan gesprochen hatten. Ihr Vorwurf: Denise und Lorik hätten damals im Privatleben anderer herumgestochert.

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Collage: RTL, Imago Collage: Samira Yavuz und Lorik Bunjaku

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Imago Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino, Köln, 03.09.2025

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im November 2021