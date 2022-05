Samira Klampfl (28) zeigt nicht nur die Sonnenseiten des Mama-Daseins. Vergangene Woche kam das Baby der einstigen Bachelor in Paradise-Kandidatin und ihrem Liebsten Serkan Yavuz (29) zur Welt. Nach einer anfänglichen Social-Media-Pause, hält die gebürtige Bayerin ihre Community nun auch stets über ihren Alltag als frischgebackene Eltern auf dem Laufenden. Jetzt verriet Samira, dass sie zunächst einige Probleme damit hatte, ihre Tochter zu stillen.

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 28-Jährige nun ein Q&A mit ihrer Community zum Thema Baby, Geburt und allem Drumherum. Dabei interessierte ein Nutzer ganz besonders, ob die dunkelhaarige Beauty die kleine Nova Skye Sya mit Muttermilch ernähren würde. "Ja, ich stille. Anfangs war's okay. Dann hat's wehgetan", begann Samira zu berichten. Zur Linderung habe sie Kompressen verwendet und geduldig auf den Milcheinschuss gewartet. "Mit diesem Tag dachte ich, ich habe Steine in der Brust", scherzte sie über das Gewicht ihrer Brüste. Samira habe ihren kleinen Schatz danach jedoch immer wieder angelegt, sodass sich die Situation von selbst entspannt habe. "Jetzt habe ich nur den Ansaugeschmerz und dann ist es voll in Ordnung", versicherte sie.

Während der Fragerunde sprach die TV-Persönlichkeit außerdem über ihre Erfahrungen während der Geburt. "Ich fand die Wehen, die den Muttermund öffnen, am schlimmsten. Danach war es ein Traum von einer Geburt, hätte nicht besser laufen können, würde ich sagen", schwärmte Samira von ihrer rund zweistündigen Entbindung. Ihr Schatz sei während dieser Zeit auch dauerhaft an ihrer Seite gewesen.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

Instagram / samirayasminleila TV-Bekanntheit Samira Klampfl

