Wegen ihrer Hunde: Will Iris Klein jetzt noch mal umziehen?

Will sie jetzt doch was anderes? Iris Klein (55) und ihr Mann Peter (55) sind getrennt. Nach wochenlangem Drama gab der Fitness-Fanatiker dann zu, sich in eine andere Frau verliebt zu haben. Das Noch-Ehepaar lieferte sich daraufhin einen Schlagabtausch im Netz – jetzt scheinen sie sich versöhnt zu haben. Ein Paar werden sie aber wohl nicht mehr. Die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin ist kürzlich aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca in eine kleine Wohnung gezogen. Will Iris sich nun wieder eine neue Bleibe suchen?

In ihrer Instagram-Story zeigt sie, wie sie ihre zwei Hunde auf der Finca besucht, in der Peter nun alleine lebt. Dieser ist gerade in Hamburg unterwegs. Aufgrund der Größe der Immobilie leben die Fellnasen bei ihm, denn in Iris' Wohnung würden sie nicht glücklich werden, erklärt sie. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) vermisse die Vierbeiner jedoch sehr: "Jetzt überlege ich wieder, ob ich umziehe und mir ein Haus miete und dann die Hunde wieder abhole."

Wenn Peter mal nicht in der Finca ist, sei zwar immer jemand da, der sich um die Hunde kümmert. Trotzdem hätte Iris die Kleinen gerne bei sich. Außerdem falle es ihr schwer, an den Ort zurückzukehren, an dem sie und ihr Ex einst glücklich gewesen sind. "Es ist ein komisches Gefühl, hier zu sein", betont sie.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein, Juli 2019

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de