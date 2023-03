Darum verlässt Claudelle Deckert "Unter uns" nach 22 Jahren

Claudelle Deckert (49) erklärt ihre Gründe! 22 Jahre lang begeisterte sie als Eva Wagner die Unter uns-Fans. Doch im Juli vergangenen Jahres kündigte die Schauspielerin eine kleine Auszeit an. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Ein Vierteljahr später wurde bekannt, dass sie "Unter uns" endgültig verlassen wird. Nun verriet Claudelle, warum sie der Daily nach über zwei Jahrzehnten den Rücken kehrt.

Wie DWDL.de jetzt berichtet, verriet die 49-Jährige gegenüber dem offiziellen Fanclub der Vorabendserie ihre Gründe: "Ich möchte mich einfach gerne mehr mit neuen Projekten und auch mehr mit mir beschäftigen. Ich bin inzwischen ja auch Unternehmerin und da ist es schwierig, das tägliche Arbeiten für eine Serie mit anderen Dingen zu vereinbaren." So baue sich Claudelle derzeit ein zweites Standbein in Amsterdam auf.

In der Serie wandert Claudelles Rolle Eva nach Brüssel aus: "Die letzte Szene war zwischen Ute [gespielt von Isabell Hertel (49)] und Eva. Eva verabschiedet sich von ihr mit den Worten 'Ich bin nur in Brüssel und nicht aus der Welt.' Somit bleibt ja auch offen, ob Eva irgendwann noch einmal zurückkommen wird." Ob sich die "Unter uns"-Fans in der Zukunft also auf ein kleines Comeback freuen dürfen?

