DSDS-Girls haben Einreiseprobleme: Ist Teilnahme in Gefahr?

Ob für diese beiden Ladys der große Traum geplatzt ist? Bei DSDS steht am heutigen Abend der heiß begehrte Recall in Thailand an: 24 Nachwuchstalente haben es bisher geschafft und wollen weiterhin die Jury von ihren Gesangskünsten überzeugen. Doch für zwei Kandidatinnen stellte sich der Weg nach Bangkok zu einer großen Herausforderung heraus: Tatjana Ivanovic und Olga Levit haben Einreiseprobleme!

Die beiden hängen noch immer in Deutschland fest. In einem Video meldete sich Tatjana bei ihren Fans und erklärte die Gründe: "Hey Leute, es ist scheiße gelaufen, ich bin auf dem Nachhauseweg von Frankfurt. Ich hatte kein Visum." Die Schweizerin zeigte sich ziemlich niedergeschlagen – ihre Teilnahme sei durchaus in Gefahr: "Ich weiß nicht, ob ich ein Visum bekommen kann. Es kann sein, dass alles in die Hose geht."

Was ihre Mitstreiter wohl davon halten? Trotz des Konkurrenzkampfs zeigten sich einige traurig und hofften weiterhin auf eine Ankunft der beiden Frauen: "Olga und Tatjana sind noch nicht hier, wir drücken die Daumen, dass sie mitkommen."

Olga Levit, DSDS-Kandidatin

Tatjana Ivanovic, DSDS-Kandidatin

DSDS-Kandidaten in Bangkok

