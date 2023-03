Im rosa Leder-BH: Mia Regan bauchfrei auf der Fashion Week

Mia Regan heizt auf der Paris Fashion Week ein! Das Model hat vor allem durch die langjährige Beziehung zum Promi-Spross Romeo Beckham (20) große Bekanntheit in der Modewelt erlangt. Mit ihrem verspielten und experimentierfreudigen Style begeistert die Britin ihre breite Followerschaft im Netz regelmäßig. Diesen führte sie jetzt auch im echten Leben vor: In der Modemetropole Paris präsentierte sich Mia in einem knappen Oberteil!

Auf ihrem Instagram-Account zeigte die 20-Jährige eine besondere Outfit-Kombination, die sie für die Givenchy-Show wählte: Mia trug ein Paar knielange, tief sitzende Khaki-Shorts mit einem farblich passenden Blazer. Darunter war der nackte Bauch der Beauty zu sehen, denn sie hatte nur einen knappen rosafarbenen Leder-BH an. Hohe Schnürstiefel und eine futuristische Sonnenbrille machten den Look der Influencerin zu einem wahren Hingucker.

Via Instagram hatte Mia vor einigen Wochen ein schnuckeliges Bild mit ihrem Liebsten veröffentlicht: Romeo und sie posieren zusammen für ein Spiegel-Selfie – der Hottie hat den Arm um ihre Schulter gelegt und hält ihre Hand. Während die Schönheit ganz lässig in die Kamera schaut, lächelt der Sportler glücklich. Ihre Fans hatten sich riesig über den Anblick gefreut: "Ihr seid so ein tolles Paar! Bitte heiratet irgendwann!", hatte eine Followerin gejubelt.

Anzeige

Instagram / mimimoocher Mia Regan im März 2023

Anzeige

Instagram / mimimoocher Mia Regan im März 2023

Anzeige

Instagram / mimimoocher Mia Regan und Romeo Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de