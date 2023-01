Mia Regan teilt süßes neues Pärchenfoto mit Romeo Beckham

Was für ein schönes Update von Mia Regan und Romeo Beckham (20)! Der Promi-Spross und das Model hatten sich im Sommer überraschend getrennt: Ihre Fernbeziehung zwischen England und den USA soll das Problem gewesen sein. Inzwischen haben der Fußballspieler und die Beauty jedoch wieder zueinandergefunden – und wirken glücklich wie eh und je. Das stellen sie nun auch mit diesem Schnappschuss unter Beweis: Mia teilte ein brandneues Pärchenfoto mit Romeo!

Via Instagram veröffentlichte sie nun dieses schnuckelige Bild: Mia und Romeo posieren hier zusammen für ein Spiegel-Selfie – der Hottie hat den Arm um ihre Schulter gelegt und hält ihre Hand. Während die Schönheit ganz lässig in die Kamera schaut, lächelt der Sportler glücklich. Ihre Fans freuen sich riesig über den Anblick: "Ihr seid so ein tolles Paar! Bitte heiratet irgendwann!", jubelte eine Followerin.

Romeos Bruder ist inzwischen mit seiner großen Liebe verheiratet: Brooklyn Beckham (23) ist 2022 mit Model Nicola Peltz (28) vor den Traualtar getreten. Bei einer ausschweifenden Luxus-Zeremonie gaben sie sich das Jawort. Lange Zeit kursierten Gerüchte, dass die Hochzeitsplanung für Zwist in der Familie gesorgt hatte: Angeblich war Brooklyns Mama und Designerin Victoria Beckham (48) beleidigt, dass sie nicht das Brautkleid ihrer Schwiegertochter entwerfen durfte.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Rega

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Regan

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham im Dezember 2022

