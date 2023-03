Wild! Sylvie Meis begeistert im heißen Leopardenmuster-Look!

Sylvie Meis (44) sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung! Die Love Island-Moderatorin ist wieder solo unterwegs: Ende Februar gab die Blondine bekannt, dass die Ehe mit dem Künstler Niclas Castello leider zerbrochen ist. Die beiden gehen von nun an getrennte Wege. Von Trennungsschmerz scheint bei der Beauty aber keine Spur zu sein: Aktuell macht sie sich eine gute Zeit in Mexiko. Nun schickte Sylvie ihren Fans heiße Urlaubsgrüße!

Offenbar scheint Sylvie in ihrem Urlaub auf Leoparden-Looks zu setzen: Auf Instagram teilte sie mehrere Aufnahmen, die sie im Animal-Print am Strand von Mexiko zeigen. Unter anderem entspannte die Influencerin in einem äußerst knappen Leo-Badeanzug – sie trug aber auch ein elegantes Kleid in dem wilden Muster.

Ihren Fans schienen die Outfits auf jeden Fall zu gefallen, weswegen diese Sylvie zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte des Beitrags machten. Auch prominente Follower fanden anerkennende Worte, wie unter anderem Riccardo Simonetti (30): "Miauuuu", schrieb der Moderator.

Sylvie Meis, Influencerin

Sylvie Meis, Moderatorin

Riccardo Simonetti, Moderator

