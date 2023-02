Frisch getrennt: Sylvie Meis feiert mit ihrem BFF in Mexiko

Sylvie Meis (44) scheint es bestens zu gehen. Erst wenige Stunden ist es her, dass das Ehe-Aus der Moderatorin offiziell wurde. 2020 hatten die gebürtige Niederländerin und der Künstler Niclas Castello geheiratet. Gefeiert wurde ganz romantisch und dekadent im italienischen Florenz. Doch dann folgte die Pleite: Die beiden gaben selbst bekannt, dass ihre Zukunftsvorstellungen einfach zu verschieden seien. Allerdings scheint sie die Trennung schnell überwunden zu haben: Sylvie zeigt sich jetzt im Urlaub mit ihrem besten Freund.

Bei Instagram teilt Sylvie gleich mehrere Bilder, die sie gut gelaunt im Urlaub in Mexiko zeigen. Dabei posiert sie auch zusammen mit ihrem Kumpel André Borchers (36). Die beiden scheinen den Trip nach Tulum zu seinem Geburtstag gemacht zu haben, denn sie schreibt: "Bereit für das Geburtstagswochenende des hübschen André." Zusätzlich postet sie in ihrer Story einen kurzen Clip, in dem die beiden feierlich anstoßen. Sylvie ist im Moment trotz der Trennung offenbar guter Dinge und scheint ihre Freiheit zu genießen.

Das Ende ihrer Ehe mit Niclas scheint fast ein wenig überraschend zu kommen. Noch im November schlenderten die beiden Händchen haltend den Strand von Miami entlang. Dorthin begleitete die 44-Jährige ihren nun mehr Ex-Partner, weil dieser Teil einer großen internationalen Kunstmesse war.

Instagram / andreborchers Sylvie Meis und André Borchers, Februar 2023

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im November 2022 in Miami

Splash News Niclas Castello und Sylvie Meis im November 2022 in Miami

