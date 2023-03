Darum hatte Prinz Harry Angst, seine Meghan zu verlieren

Prinz Harry (38) ist für diese Auseinandersetzung besonders dankbar. In seinen Memoiren zog der Royal nicht nur über seine Familie her. Der jüngere Bruder von Prinz William (40) gab außerdem einen Einblick in das Eheleben mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) und offenbarte, dass das Paar durchaus einige Tiefen zu meistern hatte und es zu dem ein oder anderen Streit gekommen war. Dieser soll Harry einen entscheidenden Impuls gegeben haben!

Während seines Interviews mit Therapeut Dr. Gabor Mate sprach der zweifache Vater über seine Kindheit und über seine Traumata, die er in seiner Vergangenheit gehabt habe. Im Laufe des Gesprächs erklärte Harry laut Page Six, dass der Clinch mit Meghan von großer Bedeutung für ihn und deren Beziehung war. "Ich habe das wirklich gebraucht. Ich brauchte diesen Anstoß" und den Gedanken, "sie zu verlieren", erinnerte sich der 38-Jährige.

Die Szene soll sich abgespielt haben, während die zwei noch in London gelebt hatten. Laut Harrys Buch "Reserve"sei es folgendermaßen abgelaufen: "Aus irgendeinem Grund wurde ich empfindlich, als das Gespräch eine unerwartete Wendung nahm. Dann wütend. Unverhältnismäßig, schlampig wütend."

