George Clooney rettete Julia Roberts Ehe mit Danny Moder!

Julia Roberts (55) hat ihr Liebesglück offenbar George Clooney (61) zu verdanken. Im Jahr 2000 hatte die Schauspielerin ihren Ehemann Danny Moders (54) kennengelernt und sich in ihn verliebt. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit des Paares. Inzwischen sind die "Eat, Pray, Love"-Darstellerin und der Kameramann Eltern von drei Kindern. Doch auch wenn die Beziehung der beiden nach außen hin perfekt erscheint, soll es in der Vergangenheit gekriselt haben. Wie ein Insider ausplauderte, habe Julia dank George Clooney ihre Ehe jedoch retten können.

"Er hatte ein vertrauliches Gespräch mit Julia und sagte ihr, sie solle nicht so hart zu Danny sein", verriet die Quelle gegenüber Page Six. Laut dem Informant habe es zwischen den beiden Spannungen gegeben, da die 55-Jährige oft wegen Drehs weg war und Danny sie nur selten zu Veranstaltung habe begleiten wollen. Doch dank George nähere sich das Paar wieder an. "Es ist guten Freunden wie George zu verdanken, dass sie wieder auf dem richtigen Weg sind", betonte der Insider.

Trotz der angeblichen Eheprobleme feierten Julia und Danny im Juli vergangenen Jahres ihren 20. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass teilte der Filmstar einen süßen Schnappschuss von sich und seinem Liebsten auf Instagram. Auf dem Bild geben sich die beiden einen leidenschaftlichen Kuss. Und auch der Kameramann ließ es sich nicht nehmen, ein paar emotionale Zeilen zu veröffentlichen.

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder bei den Kennedy Center Honors in Washington D.C. am 04. Dezember 2022

Getty Images Julia Roberts und George Clooney, Schauspieler

Instagram / modermoder Julia Roberts und Danny Moder im Juli 2021

