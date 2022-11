20 Jahre Ehe: So begann Julia Roberts Love-Story mit Danny

Julia Roberts (55) und Danny Moder (53) sind verliebt wie am ersten Tag! Seit Jahrzehnten ist die "Eat, Pray, Love"-Darstellerin nicht mehr aus dem Filmbusiness wegzudenken. Aber auch privat scheint Julia ihr großes Glück gefunden zu haben. Nach 20 gemeinsamen Ehejahren schweben sie und ihr Liebster auch heute noch auf Wolke sieben. Aber wie begann die romantische Love-Story von Julia und ihrem Danny eigentlich?

Us Weekly ließ nun die Beziehung von Julia und ihrem Danny Revue passieren: Obwohl die beiden heute als das Traumpaar schlechthin gelten, begann ihre Liebe zueinander 2000 mit einem kleinen Skandal! Als sie sich kennenlernten, war die Oscar-Preisträgerin mit Benjamin Bratt (58) zusammen und ihr zukünftiger Ehemann mit Vera Steinberg verheiratet. Doch nachdem sie sich von ihren Partnern trennten, stand ihrer Liebe nichts mehr im Wege: Im Juli 2002 heirateten Julia und Danny auf ihrer Ranch in New Mexico. "Danny zu heiraten. Das war das erste Mal, dass mein Leben auf eine unglaubliche, unbeschreibliche Weise nie mehr dasselbe sein wird", schwärmte die 55-Jährige 2018 von ihrer Beziehung.

Seitdem sind der Pretty Woman-Star und sein Gatte ein absolutes Power-Couple! Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit sollten die Zwillinge Phinnaeus (17) und Hazel (17) das Ehepaar zu einer kleinen Familie machen. 2007 folgte dann Söhnchen Henry (15), der das Familienglück komplett machte. Aber auch beruflich ziehen Julia und Danny an einem Strang: Gemeinsam arbeiteten die Turteltauben im Laufe der Jahre für verschiedene Projekte wie "The Normal Heart" zusammen.

Instagram / modermoder Julia Roberts und Danny Moder im Juli 2021

Getty Images Danny Moder und Julia Roberts, Oktober 2013

Instagram / modermoder Julia Roberts, Danny Moder und ihre drei gemeinsamen Kinder im Mai 2019

