Kein Trauma? Tommy würde wieder zu "Temptation Island" gehen

Der deutsche Influencer Tommy Pedroni durchlebte bei seiner Teilnahme an der vergangenen Temptation Island V.I.P. Staffel ein wahres Gefühlschaos! Danach polarisierte er durch das dramatische Beziehungs-Aus mit seiner langjährigen Freundin Sandra Sicora (30), nachdem diese den ultimativen Treuetest nicht bestanden und sein Herz gebrochen hatte. Doch könnte sich der 27-Jährige trotz dieser traumatischen Erfahrung eine erneute Teilnahme bei der Show vorstellen?

Tommy hat dafür eine klare Antwort: "Ich würde 'Temptation Island' wieder machen. Kein Problem", gibt er im Promiflash-Interview preis. Auch die Teilnahme an anderen Formaten mit einer neuen Freundin wäre für ihn nicht ausgeschlossen. "Wenn ich jemanden finde, könnte ich mir vorstellen, auch mit ihr Shows zu machen, wenn sie das will", erklärt er. In das Sommerhaus der Stars würde Tommy auf jeden Fall einziehen, denn als Team Challenges zu erledigen, stellt sich der Influencer lustig vor.

Vor allem Formate, bei denen sportliche Aktivitäten und Teamgeist im Vordergrund stehen, wecken Tommys Interesse. Dennoch, stellt er klar: "Ich werde mich nicht einfach mit jemandem zusammentun, nur um in diese Shows gehen zu können." Bevor es dazu kommt, genießt der 27-jährige Junggeselle lieber sein Single-Leben. Auf weitere Datingshows hat Tommy derzeit keine Lust.

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, "Temptation Island V.I.P."-Star

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni im April 2022

