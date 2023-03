Montana Brown präsentiert ihren Babybauch auf dem Red Carpet

Montana Brown zeigt der Öffentlichkeit stolz ihre Babykugel! Die UK-Love Island-Bekanntheit und ihr Partner Mark O'Connor erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind, wie sie an Weihnachten verkündet hatten. Schon bei den Brit Awards polarisierte der Realitystar mit einem extravaganten Look, der den Blick auf die Körpermitte freilegte, auf dem Red Carpet. Auch bei den Kids' Choice Awards präsentierte Montana nun wieder ihren Babybauch!

Am Samstag fanden in Los Angeles die Kids' Choice Awards statt. Dabei flanierte auch die 27-Jährige über den roten Teppich und bezauberte in ihrem Schwangerschaftslook. Montana trug ein Cut-out-Kleid in einem hellen Braunton. Darin war ihr Babybauch nicht von Stoff bedeckt und wurde perfekt in Szene gesetzt. Strahlend streichelte die Beauty immer wieder über ihre Körpermitte.

Im Netz dürfen sich Montanas Fans ebenfalls über viele Babybauchbilder freuen. Eben erst zeigte sich die Britin im sonnigen Malibu und präsentierte ihre Kurven. Auch in Unterwäsche präsentierte sich die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin bereits, um das Wachstum ihres Babys festzuhalten.

