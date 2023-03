Ohne Nicola: Victoria Beckham teilt Foto mit ihrer Familie

Gibt es etwa doch noch Spannungen zwischen Victoria Beckham (48) und Nicola Peltz-Beckham (28)? Am Freitag war es wieder so weit: Die Modedesignerin stellte ihre neueste Kollektion auf der Paris Fashion Week vor. Ihre Liebsten durften dabei natürlich nicht fehlen. Nachdem das Ex-Spice-Girl seine Schwiegertochter nach der Show umarmte, dachten Fans, der Zoff der beiden sei vorbei. Die Fotos von Victoria im Netz könnten jetzt aber wieder das Gegenteil bedeuten!

Wie Mirror berichtet, ist es die Anordnung der Bilder auf dem Instagram-Account der 48-Jährigen, die die Follower spekulieren lässt. Obwohl die Vierfachmama etliche Schnappschüsse teilt, auf denen Nicola zu sehen ist – in ihrem Feed ist als Titelbild nur ihre Kernfamilie zu sehen: Cruz (18), Brooklyn (24), Harper Seven (11), sie selbst und David (47). Auf den nachfolgenden Bildern des Posts erscheint die 28-Jährige immer mal wieder – jedoch nie gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter.

In einem Video, das Hello vorliegt, geht Victoria nach ihrer Modenschau am Publikum entlang. In der ersten Reihe mit dabei: ihre gesamte Familie inklusive Nicola. Die ehemalige Sängerin stoppt kurz beim Beckham-Clan. Total süß schließt die Britin zu allererst Nicola in die Arme und drückt anschließend ihrem Mann David noch einen schnellen Schmatzer auf die Wange.

Getty Images Nicola Peltz-Beckham im Februar 2023

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im Oktober 2022

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

