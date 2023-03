Zoff vorbei? Victoria Beckham umarmt Schwiegertochter Nicola

Verstehen sie sich doch wieder? Seit April 2021 ist der älteste Beckham-Sohn Brooklyn (24) mit der Schauspielerin Nicola Peltz (28) verheiratet. Für den Gang zum Altar wollte ihre Schwiegermutter Victoria Beckham (48) eigens ein Kleid für sie kreieren, doch die Braut entschied sich für einen anderen Designer. Deshalb soll seitdem die Stimmung zwischen der beiden angespannt sein. Nun will Victoria den Zickenkrieg-Gerüchten offenbar ein Ende setzen!

Auf der Pariser Fashion Week präsentierte das Ex-Spice-Girl seine neueste Mode-Kollektion. In der ersten Reihe dabei: Die gesamte Beckham-Familie inklusive Schwiegertochter Nicola. In einem Video, das Hello vorliegt, geht Victoria nach ihrer Show am Publikum vorbei und stoppt kurz beim Beckham-Clan. Total süß schließt die 48-Jährige zu allererst Nicola in die Arme und drückt anschließend ihrem Mann David (47) noch einen schnellen Schmatzer auf die Wange.

Es scheint ganz so, als seien die Streitigkeiten um das Brautkleid nun begraben zu sein. Bereits im Januar hatte die Designerin der Ehefrau ihres ersten Sohnes ganz herzlich zum Geburtstag gratuliert. "Alles Gute Nicola. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag", hatte sie unter ein Erinnerungsfoto auf Instagram geschrieben, auf dem die beiden total happy am Küchentisch sitzen.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im Oktober 2022

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit Schwiegertochter Nicola Peltz

