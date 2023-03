Sehen Fans Kader Loth bald bei "Temptation Island V.I.P."?

Sehen die Fans Kader Loth (50) und Ismet Atli bald wieder im Fernsehen? Die Berlinerin und der Juwelier sind mit Unterbrechungen seit 14 Jahren ein Paar. Das Jawort hatten sie sich 2017 gegeben. Seitdem nahm Kader ihren Liebsten auch schon mit ins Reality-TV. Das Paar nahm beispielsweise schon bei "Mein Mann kann" oder Das Sommerhaus der Stars teil. Jetzt verrät Kader, in welchem TV-Format die beiden bald zu sehen sein könnten!

"Also das nächste Format wäre Temptation Island V.I.P.", verrät die 50-Jährige im Promiflash-Interview bei der Too Hot To Handle: Germany-Premiere. Sie hatten schon vor zwei Jahren eine Anfrage zur Teilnahme bekommen, die sie jedoch absagten, erklärt Kader. Jetzt scheint sich ihre Meinung allerdings geändert zu haben: "Das ist das richtige Format für uns", meint sie. Ob sie und Ismet die Insel der Versuchung jedoch als Paar verlassen würden, weiß Kader nicht: "Wir sind schon so lange zusammen, ich bin sehr gespannt, ob wir das danach auch noch wären."

Erst Ende vergangenen Jahres machte sich die Reality-Queen große Sorgen um ihren Ismet. Der 52-Jährige ließ sich sein Gesicht straffen – was seine Frau wenig begeisterte. Kader selbst scheint vorerst mit der Beauty-Optimierung abgeschlossen zu haben: "Ich hab momentan gar keine Lust mehr, ich möchte mich erst mal in Ruhe lassen", plauderte sie gegenüber Promiflash aus.

Anzeige

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der Berlinale 2023

Anzeige

ActionPress Kader Loth und Ismet Atli im Januar 2023 in Berlin

Anzeige

privat Ismet Atli und Kader Loth bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de