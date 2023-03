Während Selena-Drama: Justin Bieber teilt Bilder mit Hailey

Hüllt sich Justin Bieber (29) weiterhin in Schweigen? Seit einigen Wochen reißen die Schlagzeilen um seine Frau Hailey Bieber (26) und Kylie Jenner (25) nicht ab: Angeblich hatten sich die beiden Influencerinnen im Netz über Justins Ex Selena Gomez (30) lustig gemacht. Der Sänger selbst äußerte sich bis dato nicht zu den Schlagzeilen um die beiden Frauen. Nun teilte Justin einige Aufnahmen mit seiner Frau – Begeisterung sieht allerdings anders aus!

Auf seinem Instagram-Account postete der "Baby"-Interpret Schnappschüsse von seiner Geburtstagsfeier am vergangenen Wochenende: Doch während Justin zwischen Luftballons und Partyspielen sichtlich ausgelassen mit seinen prominenten Gästen wie Billie Eilish (21) oder The Kid Laroi (19) feiert, schaut er neben seiner Frau etwas bedröppelt drein. Das fällt auch seinen Followern auf: "Mit Billie sieht er glücklicher aus als mit Hailey" oder "Ich finde es so lustig, dass er auf jedem Bild lächelt, auf dem seine Frau nicht zu sehen ist."

Hailey selbst ließ sich von den nicht endenden Schlagzeilen um sie nicht beirren: Auf ihrem Social-Media-Account teilte sie anlässlich Justins 29. Geburtstags eine niedliche Bilderreihe. Doch auch hier ließen die negativen Kommentare nicht lange auf sich warten: "Ist noch jemandem aufgefallen, dass Justin den Beitrag nie geliked hat?", "Ich habe wirklich das Gefühl, dass Justin unglücklich ist. Die Körpersprache sagt alles" oder "Die Scheidung winkt schon", schrieben einige unter dem Post.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den AMAs 2011

Thecelebrityfinder/MEGA Justin Bieber mit Sternchen-Sticker im Gesicht im November 2022

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, Februar 2022

