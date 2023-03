Wird Til Schweiger in diesem Jahr zum "Tatort" zurückkehren?

Kommt Til Schweiger (59) als Ermittler zurück auf die Bildschirme? Vor genau zehn Jahren wurde der erste Tatort mit dem bekannten Schauspieler ausgestrahlt. Seither gab es fünf weitere Folgen, in denen der "Keinohrhasen"-Darsteller als Hamburger Kriminalhauptkomissar Nick Tschiller Verbrechen auf die Spur ging. Vor drei Jahren lief die bislang letzte Folge mit ihm im Fernsehen – wird es bald einen neuen "Tatort" mit Til geben?

Für 2023 soll vorerst keine Zusammenarbeit mit dem 59-Jährigen geplant sein. "Ob es 2024 zu Dreharbeiten für einen neuen Schweiger-"Tatort" kommt, können wir derzeit nicht beantworten", meint der Sender NDR gegenüber DWDL.de. Die Filme mit dem gebürtigen Freiburger spielten anfangs Rekordzahlen ein: Mit einst 12,74 Millionen Zuschauern war es die erfolgreichste Tatort-Folge seit 1993.

"Tschill Out", die vorerst letzte Episode, konnte mit einer Quote von 7,56 Millionen Zuschauer einen nur sehr schwachen Erfolg verbuchen. Im vergangenen Januar erklärte der NDR-Sprecher Ralf Pleßmann über einen neuen Schweiger-"Tatort" gegenüber Bild: "Wir haben noch nichts Konkretes in der Hand, aber auch keine Eile."

Til Schweiger als Nick Tschiller beim "Tatort"

Getty Images Til Schweiger bei der Premiere von "Lieber Kurt"

Getty Images Til Schweiger im September 2022

