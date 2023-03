71 Jahre alt: Lynyrd-Skynyrd-Gitarrist Gary Rossington tot

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt! Mit seiner Rockband Lynyrd Skynyrd erlangte der Gitarrist Gary Rossington (71) internationale Bekanntheit. Mit Songs wie "Free Bird", oder "Sweet Home Alabama" aus den 1970er-Jahren stürmten die Musiker die Charts. Die US-amerikanische Band wurde im Jahr 2006 sogar in die Rock & Roll Hall of Fame Hall of Fame aufgenommen. Nun wurde bekannt: Der Rocker ist im Alter von 71 Jahren verstorben.

"Mit tiefem Mitgefühl und Trauer müssen wir mitteilen, dass wir heute unseren Bruder, Freund, Familienmitglied, Songwriter und Gitarristen Gary Rossington verloren haben", teilte die Band über Facebook mit. Der 71-Jährige soll am Sonntag gestorben sein. "Gary ist jetzt mit seinen Skynyrd-Brüdern und seiner Familie im Himmel und spielt dort, wie er es immer tut", schreiben seine verbliebenen Bandmitglieder weiter. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Der Vater einer Tochter habe sich aber schon im Jahr 2019 aufgrund gesundheitlicher Probleme einer Notoperation unterziehen müssen.

"Unsere Gedanken und Gebete sind bei Gary Rossington, der sich von einer Notoperation am Herzen erholt", schrieb die Band damals auf Instagram. Garys Angehörige sowie er selbst sollen die Band zu der Zeit sogar ermutigt haben, während seiner Genesung ohne ihn aufzutreten. "Die Musik heilt uns alle", betonten die Bandmitglieder. Sie seien auch der Meinung, dass es für die Band und die Fans besser sei, wenn sie die Auftritte spielen und hofften, dass sie bald wieder gemeinsam mit Gary auftreten können.

Anzeige

Getty Images Gary Rossington im September 2018

Anzeige

Getty Images Rickey Medlocke, Mark Matejka, und Gary Rossington von Lynyrd Skynyrd

Anzeige

Getty Images Rickey Medlocke und Gary Rossington von Lynyrd Skynyrd im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de