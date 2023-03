Elegantes Comeback: Lindsay Lohan strahlt auf dem Red Carpet

Lindsay Lohan (36) scheint es wieder richtig gut zu gehen. Die Karriere der US-Schauspielerin war in den vergangenen Jahren eine einziges Auf und Ab gewesen. Ihre Filme schienen nicht so recht erfolgreich sein zu wollen und ihre Eskapaden hatten sie zu einer echten Skandalnudel gemacht. Dann war es ruhig um sie geworden und auf der Leinwand hatte man sie nur noch selten gesehen. Doch nun gab Lindsay ein ganz anderes Bild ab und strahlte dabei übers ganze Gesicht.

Nach langer Abstinenz besuchte Lindsay jetzt endlich wieder die New York Fashion Week. Auf dem Red Carpet gab sie ein glänzendes Bild ab. In einem Hosenanzug mit langen Flügelärmeln strahlte sie gut gelaunt bis über beide Ohren und wirkte dabei gesund und munter. Passend zu dem seidig glänzenden Bronzeton ihres Outfits leuchteten auch ihre Haare in einem Kupferrot. So besuchte die 36-Jährige die Fashionshow des Designers Christian Siriano (37), um ihre beiden jüngeren Geschwister zu unterstützen. Die zwei liefen nämlich über den Laufsteg.

Für Lindsays persönliches Glück könnte auch ihr Ehemann Bader Shammas mitverantwortlich sein. Im Sommer 2022 hatten die beiden sich im privaten Rahmen das Jawort gegeben – und seine Ehe scheint dem Disney-Star richtig gutzutun. "Das Leben ist schön und ich bin so dankbar für meinen Ehemann, meine Familie und alles, was das Leben bringt", verriet Lindsay auf Instagram.

Getty Images Lindsay Lohan (r.) mit ihren Geschwistern Dakota und Ali und dem Designer Christian Siriano

Getty Images Lindsay Lohan im Feburar 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas an Weihnachten 2022

