Lindsay Lohan verrät: Ehe mit Bader bringt sie zum Lächeln

Lindsay Lohan (36) scheint das Ehe-Leben in vollen Zügen zu genießen. Im November 2021 hatte die Sängerin die freudigen Nachrichten mit den Fans geteilt, dass ihr Liebster Bader Shammas um ihre Hand angehalten hat. Im vergangenen Sommer folgte dann die Hochzeit im kleinen Kreise. Wie verliebt die Influencerin und ihr Mann sind, zeigt sie immer wieder auf ihrem Social-Media-Account. Nun verriet Lindsay, dass sie in der Ehe mit Bader nicht glücklicher sein könnte.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die Schauspielerin einen kurzen Clip, in dem sie sich quasi mit ihrem jüngeren Selbst unterhält. Neben Fragen wie "Mag ich meine roten Haare?" oder "Stehe ich meinen Geschwistern immer noch nahe?" sprach Lindsay auch über ihre Partnerschaft mit dem Banker. So merkte die 36-Jährige an, dass sie im Augenblick wohl nicht glücklicher und zufriedener sein könnte. Auf die Frage der kleinen Lindsay, ob sie immer noch so viel lächeln würde, antwortete die "Girls Club"-Darstellerin: "Das Leben ist schön und ich bin so dankbar für meinen Ehemann, meine Familie und alles, was das Leben bringt." Ihren Beitrag betitelte sie zudem schlicht mit den Worten: "Gespräche mit meinem kleinen Ich."

Auch die Zukunft scheint für die beiden Turteltauben rosig auszusehen. So hatte das ehemalige It-Girl im vergangenen November ausgeplaudert, dass es bald Nachwuchs mit Bader plant. "Ich möchte ein paar lustige Dinge tun, und dann möchte ich ein paar ernstere Dinge tun und ich möchte Kinder haben", hatte Lindsay verraten.

