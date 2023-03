Ex Katha wieder vergeben: Wie geht es Eric Sindermann damit?

Was lösen Katharina Hambuechens Liebesnews bei ihrem Ex Eric Sindermann (34) aus? Bei Das Sommerhaus der Stars waren die beiden noch als Paar zu sehen. Doch bereits in der Show flogen die Fetzen und sie trennten sich sogar noch während des Drehs. Inzwischen hat Katha wieder einen neuen Mann an ihrer Seite – den Podcast-Host Tobo. Wie geht es Eric damit, dass seine Ex nun wieder vergeben ist?

Im Gespräch mit Promiflash versuchte der Designer seine Gefühle nach dem Liebes-Outing seiner Verflossenen in Worte zu fassen. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nichts in mir auslöst. Ich habe Katha sehr doll geliebt und es kommen sehr oft noch positive Erinnerungen aus unserer Zeit in mir hoch. Es ist eben sehr schwer, aus einer toxischen Beziehung rauszukommen", erzählte der 34-Jährige. Doch ein Gedanke helfe ihm: "Aber dann denke ich wieder an die vielen negativen Sachen und dann geht es mir besser. Aber ich bin drüber hinweg und mir geht es sehr gut."

Seiner Verflossenen wünscht Eric nun alles Glück der Welt mit Tobo. "Ich denke, dass die beiden sehr gut zusammenpassen. [....] Ich könnte mir also keinen besseren Nachfolger für meine Ex wünschen", betonte Dr. Sindsen. Er glaubt, die zwei würden einander gut ergänzen.

Instagram / tooobo Katharina Hambuechen und Tobo im März 2023

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

