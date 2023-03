Wegen Geburtstagspost: Hailey Bieber kassiert Fan-Shitstorm

Eigentlich wollte Hailey Bieber (26) ihrem Justin (29) nur zum Geburtstag gratulieren. Am Mittwoch feierte der Sänger seinen 29. Geburtstag. Dafür teilte seine Liebste einen niedlichen Post und zeigte sogar Kinderfotos ihres Mannes. Seine Fans scheinen die liebevollen Worte des Models aber ganz anders zu interpretieren. Sie sehen immer noch Gründe für eine angebliche Fehde zwischen ihr und Justins Ex Selena Gomez (30). Deswegen kommentieren sie Haileys Post mit heftigen Hassnachrichten.

"Ist ihm bewusst, dass er seinen Stalker geheiratet hat?", fragt ein Fan unter Haileys Geburtstagsgruß an Justin bei Instagram. Andere glauben sogar, ihre Ehe sei von ihrer Familie arrangiert worden, denn sie finden, dass Justin nicht glücklich oder sogar gezwungen aussieht. Außerdem sind seine Anhänger sicher, dass die 26-Jährige mit den Bildern bewusst gegen Selena schießen wollte. Und dabei richtet sie nur liebevolle Worte an ihren Mann: "Alles Gute zum Geburtstag, bester Freund! Worte können unmöglich zusammenfassen, was du für mich bist."

Einige wenige Fans stellen sich aber auch auf Haileys Seite. "Hört bitte auf! Es ist ihr Glückstag, könnt ihr das einfach lassen?", verteidigt sie ein Fan. Ein anderer meint: "Solche unreifen Kommentare. Diese Welt ist so ekelhaft." Hailey selbst scheint sich von dem Hass gegen sie nicht unterkriegen zu lassen. Immerhin zeigte sie sich erst am Donnerstag im Urlaub auf Cabo.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, Februar 2022

Instagram / haileybieber Justin Bieber (r.) mit seiner Frau Hailey

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Januar 2022

