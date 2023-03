Jürgen Milski versucht, seinen jüngeren Bruder zu verkuppeln

Jürgen Milski (59) spielt Amor für seinen kleinen Bruder! Der Big Brother-Star selbst hat sein privates Glück längst gefunden. Seit über 40 Jahren ist der Entertainer mit seiner Jugendliebe Marion zusammen. Das Paar hat auch eine gemeinsame Tochter namens Nadine. Näheres zu seinem Privatleben hält er jedoch weitgehend unter Verschluss. Dafür verriet Jürgen jetzt Details aus dem Liebesleben seines Bruders Peter – und will ihn gerne unter die Haube bringen!

Gegenüber RTL plauderte der 59-Jährige aus, dass sein Bruder Peter gerade frisch Single ist. "Ich finde, ein Mann in dem Alter sollte unbedingt eine Beziehung haben", meinte Jürgen jedoch. Nachdem eine Dame bei einem Auftritt Interesse an Peter angemeldet hatte, fackelte das Reality-TV-Urgestein also nicht lange und brachte die Anwärterin zu dem 53-Jährigen ins Autohaus. Dieser war sichtlich überrumpelt, doch nahm das Angebot gerne an. Gemeinsam verbrachten Peter und die Dame somit einen Abend beim Italiener.

Tatsächlich scheint Jürgen mit seiner Kuppel-Aktion ins Schwarze getroffen zu haben. "Inka ist eine ganz, ganz nette, attraktive, humorvolle Frau, was du heute auch gar nicht mehr so oft findest", schwärmte Peter nach dem Treffen. Beide waren nach dem ersten Date für ein zweites Treffen offen.

RTL2 Reality-TV-Star Jürgen Milski

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski mit seinem Bruder Peter

Instagram / petermilski Peter Milski, Bruder von Jürgen Milski

