Mit elf Jahren: Maren Wolf hat sich Ohren anlegen lassen

Maren Wolf (30) war mit einem Detail ihres Körpers einst gar nicht zufrieden. Die YouTuberin geht relativ offen mit Themen rund um ihren Body um. Im Januar berichtete sie zum Beispiel, dass sie dank einer Ernährungsumstellung vier Kilogramm abgenommen habe. Dabei sei ihr Ziel eigentlich nur gewesen, etwas fitter zu werden. Maren fühlt sich heute sehr wohl in ihrem Körper – früher sah das jedoch anders aus: Sie hat sich bereits im Kindesalter die Ohren anlegen lassen.

In ihrer Instagram-Story erzählte die Influencerin, dass sie den Eingriff damals aus Mobbinggründen durchführen ließ: "Ich bin damals sehr unglücklich gewesen, weil ich wirklich jetzt nicht die kleinsten Ohren habe und das zu der Zeit auch von der Proportion her noch mal was anderes war. Mir ging es gar nicht gut." Sie sei zum Beispiel "Dumbo" genannt oder gefragt worden, ob sie mit ihren Ohren fliegen könne. "Ich wurde wirklich sehr arg deswegen gemobbt", betonte die Mutter eines Sohnes.

Das Ganze habe Maren damals so sehr mitgenommen, dass sie irgendwann mit ihrer Mutter gesprochen habe. "Und meine Mama hat mir dann gesagt, dass sie das auch gemacht hat, allerdings war sie damals schon Anfang 20, soweit ich weiß", erinnerte sich die 30-Jährige.

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Web-Bekanntheit

