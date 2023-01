Vier Kilo abgenommen: YouTuberin Maren Wolf ist megahappy!

Maren Wolf (30) konnte erste Erfolge erzielen! Vor wenigen Tagen hatte die YouTuberin angekündigt, dass sie im neuen Jahr endlich wieder mehr Sport treiben und sich gesünder ernähren wolle. Sie fühle sich zwar nicht unwohl in ihrem Körper, wolle aber unbedingt etwas fitter werden. Nun verkündete die Mutter von Lyan River (2) überglücklich im Netz: Sie hat dank ihrer Ernährungsumstellung schon vier Kilo abgenommen!

In ihrem neuesten YouTube-Video gab die 30-Jährige nun ein kleines Update. "Es ist wahrscheinlich auch sehr viel Wasser, was ich verloren habe, aber ich habe jetzt vier Kilo runter", erzählte sie stolz und fügte hinzu: "Man sieht es auch schon!" Maren wolle zwar nicht wirklich abnehmen, über den positiven Effekt ihrer Ernährungsumstellung freue sie sich aber trotzdem sehr.

Doch was nimmt die Influencerin aktuell eigentlich zu sich? "Also, ich esse fünfmal am Tag. Drei große und zwei kleine Mahlzeiten", führte die Kölnerin im Vlog weiter aus. Maren versuche außerdem, viel mehr Gemüse in ihre Mahlzeiten zu integrieren: "Ich esse sehr viel Brokkoli, Salat, Gurke, Avocado – so was halt. Und es tut richtig gut!"

Anzeige

Instagram / marenwolf YouTuberin Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de